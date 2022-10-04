Москва, , 11:34 — REGNUM Коллективный Запад пускает в ход угрозы и шантаж, чтобы заставить страны Азии, Африки и Латинской Америки осудить Россию. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, заявил 4 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Федерации.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

По его словам, подавляющему большинству стран понятна правота России, однако не у всех есть мужество и силы заявлять об этом прямо.

«Мы видим, насколько заряжен Запад в своем антироссийском угаре, мы видим, как, явно ощущая отсутствие убедительных аргументов в своей позиции, он пытается запугать все остальные страны, прежде всего развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки, угрозами, шантажом требовать от них занять позицию осуждения России», — сказал Лавров.

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