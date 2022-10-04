Москва, , 11:26 — REGNUM Для всех стран важно проявить ответственный подход и признать воссоединение Донецкой и Луганской Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом 4 октября в ходе выступления в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ситуации с воссоединением новых территорий с России реализуется сценарий, который продиктован самой жизнью.

«Я убеждён, что правда пробьёт себе дорогу, хотят этого на Западе или не хотят. Сейчас реализуется сценарий, который продиктован самой жизнью и который опирается на свободное волеизъявление людей», — подчеркнул Лавров.

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При этом он добавил, что признание Западом воссоединения с Россией четырёх регионов Москве непринципиально. При этом, отметил глава МИД, было бы правильно, чтобы все страны осознали новую реальность.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

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