Херсон, 4 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Вакантные должности в правительстве Херсонской области будут заполнены кадрами из числа местных жителей, сообщил 4 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Полностью доформируем структуру правительства. Предпочтение будет отдаваться местным жителям, специалистам», — сказал он, добавив, что кадры будут набираться на приоритетные направления работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.

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