Берлин, 4 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Германия может быть вынуждена сократить экспорт электроэнергии во Францию и другие страны будущей зимой, чтобы не допустить нарушения работы своей энергосистемы, предупредил один из руководителей крупнейшего оператора энергосистемы страны.

Energygaz.ru ЛЭП

Главный технический директор компании Amprion, крупнейшего из четырех операторов энергосистем Германии, Хендрик Нойманн сказал в интервью Financial Times, что временное прекращение экспорта может оказаться необходимой «крайней мерой», чтобы избежать дефицита электроэнергии и узких мест. Однако, по его словам, такое развитие событий, скорее всего, окажется очень кратковременным.

Это предупреждение прозвучало в период обострения напряженности в связи с реакцией Берлина на энергетический кризис. Некоторые страны ЕС заявили, что поддержка в размере 200 млрд евро для немецких предприятий и потребителей, о которой ФРГ объявила в сентябре, рискует подорвать европейское единство.

На фоне обвинений в том, что Германия использует свою экономическую мощь для защиты собственных домохозяйств, в то время другие страны не могут себе этого позволить, уходящий премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что «перед лицом общих угроз нашего времени мы не можем разделяться» в зависимости от размера национальных бюджетов.

Любое отключение или сокращение экспорта электроэнергии из Германии может усугубить ее дефицит во Франции, где почти половина из 56 атомных электростанций в настоящее время отключена от сети.

По данным аналитического центра Fraunhofer ISE, Франция импортировала 6000 гигаватт-часов электроэнергии из Германии в январе–марте 2022 года, что составляет 5% от общего производства электроэнергии в стране за квартал, и это в пять раз больше, чем за тот же период 2021 года.

Германия уже много лет является нетто-экспортером электроэнергии. В прошлом году она продала в другие страны на 17 400 ГВт-ч больше электроэнергии, чем импортировала, по данным регулятора энергосистемы. Крупнейшими покупателями немецкой электроэнергии были Франция и Австрия.

«Мы предполагаем, что предстоящей зимой ситуация будет крайне напряженной», — сказал Нойманн Financial Times и добавил, что нынешний энергетический кризис является лишь одной из нескольких «пересекающихся проблем». Среди других проблем остановка французских атомных электростанций и перебои с поставками угля, вызванные обмелением главных водных путей.