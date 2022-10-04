Владимирская область, 4 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Участники преступного сообщества, организовавшие производство наркотиков в Александровском районе Владимирской области, предстанут перед судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального УМВД.

33.мвд.рф Нарколаборатория

Оперативники пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в декабре 2021 года. В частном домовладении злоумышленники организовали производство запрещённых веществ, которые потом планировали сбывать бесконтактным способом через онлайн-площадки на территории нескольких регионов России, преимущественно в Центральном федеральном округе. Финансовые расчёты велись в криптовалюте.

При обысках из незаконного оборота изъято около трёх тонн прекурсоров и свыше 700 килограммов наркотиков.

Уголовное дело объёмом 13 томов в отношении трёх участников банды направлено в суд для рассмотрения по существу. Ещё двое обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство.