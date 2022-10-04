Москва, , 11:19 — REGNUM Законопроект об ограничении наценок продавцов на востребованные товары для мобилизованных граждан разрабатывают депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«В ситуации сейчас разбираются Генпрокуратура и ФАС. Пока идут проверки, необходимо принимать срочные законодательные решения. В частности, ограничивать торговые наценки на все товары, которые востребованы мобилизованными, — от лекарств до амуниции и одежды. Например, установить символическую розничную наценку в 2% от закупочной цены». — убежден Миронов.

По его мнению, никаких наваров на сборах воинов продавцы получать не должны.

Парламентарий также настаивает на том, что необходимо в принципе менять нормативы обеспечения мобилизованных и снаряжать их полностью за счет государства.