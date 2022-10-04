Москва, , 11:18 — REGNUM Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий союзных программ, сообщил 4 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он выступил с видеообращением к участникам форума «Рубежи Союзного государства». Глава правительства отметил, что на сегодня стороны выполнили свыше половины мероприятий, которые предусмотрены союзными программами.

«Атмосфера доверия и сотрудничества позволяет нам сообща решать задачи технологической независимости от зарубежных поставок критически важной продукции. Будем и дальше налаживать совместные производства, выходить на новые рынки сбыта», — сказал Мишустин.