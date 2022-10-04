Курган, , 11:17 — REGNUM В Кургане в в одном из подъездов за сутки произошло сразу два пожара. Огнеборцы спасли девять человек, в их числе двое малолетних детей, сообщает 4 октября пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

На месте происшествия Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Возгорания случились в девятиэтажном доме по адресу пр. Конституции 77 б. Первый вызов поступил днём 2 октября, второй — уже ночью.

«Когда прибыли на вызов днём, то увидели густые клубы дыма, который шел из окон четвёртого этажа. Обнаруженных на этаже жильцов, совершенно не ориентировавшихся в пространстве, мы вывели с помощью спасательных масок на свежий воздух. Дальше стучали по комнатам, обнаружили семью с одиннадцатимесячным ребенком. Я взял плачущего малыша на руки и, аккуратно надев на его маленькое личико маску, вынес в безопасное место», — сообщил старший инженер — руководитель дежурной смены СПСЧ имени А. И. Мамонтова капитан внутренней службы Артём Солонин.

Ночью из этого же подъезда начальник караула 16 пожарно-спасательной части лейтенант внутренней службы Олег Шабалин спас полуторагодовалого малыша с седьмого этажа этого же подъезда.

Причиной пожаров в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.

По информации ГУ МЧС России по Курганской области, в областном центре с января по август 2022 года число пожаров составило 613, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, погибли шесть человек (10 в 2021 году), травмирован 21 человек (10 в 2021 году).