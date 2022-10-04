Красноярск, 4 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Горячая линия по поддержке семей мобилизованных красноярцев состоится 5 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

На вопросы жителей ответят специалисты городского управления социальной защиты населения и главного управления образования. Горячая линия по многоканальному телефону 226-13-13 будет работать 5 октября с 15:00 до 20:00 по местному времени.

Операторы зафиксируют все поступившие обращения. В мэрии уточнили, что для подготовки ответа на некоторые запросы по отдельным частным случаям может потребоваться время.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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