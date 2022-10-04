Казань, 4 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Татарии в отношении лидера и шестерых участников организованной группы завершили расследование уголовного дела по обвинению в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом 4 октября сообщает управление на транспорте МВД России по ПФО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Трижды судимый за подобные преступления 44-летний безработный местный житель привлек шестерых сообщников, которые выполняли функции администратора, программиста и курьеров.

Обвиняемые за вознаграждение в размере до 3,5 тыс. рублей фиктивно ставили на учет иностранцев в Казани, а также заключали фиктивные трудовые договора, которые дают право беспрепятственный въезд на территорию России и пребывать в безвизовом режиме в течение 90 дней.

Сообщники регистрировали иностранцев в фактически не существующих хостелах. С сентября 2019 года по март 2021 года на учет было поставлено более 7 тыс. мигрантов.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в феврале в Санкт-Петербурге задержали группу подозреваемых в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Их преступными услугами воспользовались более 14 тыс. мигрантов.

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