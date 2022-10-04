Таллин, , 11:16 — REGNUM США предоставили Эстонии военную помощь в 2022 году на сумму $140,5 млн, большая часть которой будет потрачена на покупку американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 4 октября говорится в пресс-релизе министерства обороны Эстонии.

Эстония под прикрытием США PavelD

«Общий объём финансирования по программе военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing), предоставленного Эстонии, составил $140,5 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть этой суммы будет направлена на программу по закупке РСЗО HIMARS для эстонской армии.

Также отмечается, что финансирование является частью комплексного пакета военной помощи, которую США направили киевскому режиму, а также странам восточного фланга НАТО.

Подчёркивается, что за последние пять лет США выделили на различные оборонные проекты в Эстонии $228 млн.