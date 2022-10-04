Брюссель, 4 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Страны ЕС должны проявить солидарность во избежание «фрагментации» блока, заявил комиссара ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает Reuters.

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Он подчеркнул, что солидарность необходима, несмотря на то, что отдельные страны-члены ЕС могут принимать меры для поддержки своей экономики.

«Мы не обвиняем страны, мы не обсуждаем тот факт, что отдельные страны и государства-члены неизбежно поддерживают свою экономику», — сказал он по прибытии на встречу министров финансов ЕС в Люксембурге.