Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Проверку системы оповещения населения, которая была назначена на 5 октября, отменили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

В комитете отметили, что отмена связана с указанием МЧС России от 3 октября 2022 года. В городе ранее планировали проверить готовность региональной системы централизованного оповещения с звуковыми сигналами. Такие контрольные мероприятия позволили бы подтвердить готовность громкоговорителей к массовому оповещению.

Напомним, что проверка должна была состояться утром 5 октября с 10:35 до 11:00. Также оповещение должны были бы включить и в метрополитене Петербурга.

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