Москва, 4 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Официальные лица, представляющие киевский режим, перестали стесняться своей неонацистской сущности и открыто призывают к убийству русских. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 4 октября на пленарном заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД подчеркнул, сообщает корреспондент ИА REGNUM, что воссоединение с Россией ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — это воплощение «давних чаяний народа о воссоединении с исторической родиной», а также мера защиты от действий Киева.

«Официальные лица страны уже не стесняются своей неонацистской сущности, открыто призывая к убийству русских людей повсюду в мире», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не могла не помочь многострадальному населению Донбасса и не защитить от этого бесчеловечного режима жителей Запорожской и Херсонской областей.

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