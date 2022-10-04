Москва, 4 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Западные страны цинично поощряли киевских радикалов к реализации силового сценария в Донбассе. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил 4 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Федерации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Запад цинично закрывал глаза на действия [киевских] радикалов по решению проблемы Донбасса силой, так называемый план Б. Более того, Запад по сути поощрял такой сценарий», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что об истинных намерениях США и их сателлитов по использованию режима Зеленского для войны против России подробно говорил президент России ВладимирПутин в Кремле 30 сентября.