Дохук, Ирак, , 11:19 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Турции наносят удары по территории северного Ирака. Об этом 4 октября сообщает агентство Shafaq.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, под удар попали окрестности города Дохук в Иракском Курдистане. Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках военной операции «Сжатый кулак», которая проходит уже на протяжении последних месяцев.

Как сообщается, ВС Турции нанесли удар по одной из баз «Рабочей парти Курдистана» (РПК, признана в Турции террористической организацией). В результате взрывов погибли как минимум двое членов РПК, ранения получили десятки человек.

Отмечается, что после удара уцелевшие члены РПК покинули приграничный район Амеди.