Сыктывкар, 4 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Власти Коми выделят из резервного фонда республики средства на полную экипировку мобилизованных в ВС РФ. Об этом сообщает правительство Коми.

rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба выступает перед мобилизованными в ВС РФ

Планируется приобрести дополнительные предметы амуниции к базовому набору, выделяемому Министерством обороны России, для обеспечения дополнительной защиты и безопасности мобилизованных жителей Коми.

«Я дал задание полностью экипировать всех наших ребят. Я поставил задачу членам правительства, первому зампреду, министрам — от нижнего белья до бронежилетов. Это очень большие расходы, что называется, утянем ремни, сократим расходы на социальный, медицинский блоки, но ребят будем отправлять в полной боевой готовности», — отметил глава республики Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми развернут центр помощи мобилизованным.