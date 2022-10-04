Москва, 4 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Ресурсы учреждений здравоохранения необходимо объединить для устранения сложностей в поиске информации о госпитализированном человеке. Об этомзаявила RT член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

51.mchs.gov.ru Госпитализация пациента с COVID-19

По её словам, такое объединение необходимо, чтобы не нужно было «обзванивать все больницы, чтобы узнать в каком конкретном месте находится родственник».

«Но всё, что касается каких-то дополнительных систем оповещения родственников, сегодня они действуют. Если кто-то попадает больницу и находится в сознании, то обязательно его родственникам, по желанию пациента, сообщают об этом», — сказала Бессараб.

При этом она обратила внимание на тот факт, что при создании такой базы может быть нарушен принцип врачебной тайны: «Ведь каждый человек имеет право на приватность. На то, чтобы никто кроме самого-самого близкого, его доверителя, не знал о том, что он болен. На мой взгляд, над этой инициативой стоит очень много потрудиться».