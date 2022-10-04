Чебоксары, , 11:08 — REGNUM Строители Чувашии начали восстановление домов в Мариуполе. На данном этапе республике вверено восемь многоквартирных домов жилого фонда города, сообщает пресс-служба минстроя Чувашии.

Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г Богдан Борман © ИА REGNUM

По предварительным данным проведенного обследования, четыре дома будут восстановлены с помощью комплекса строительных работ. Еще четыре многоквартирных дома подлежат сносу, после этого на их месте будут отстроены новые дома.

По состоянию на 3 октября начаты работы по очистке территории домов от мусора, а также демонтаж и монтаж кровельного покрытия и систем отопления. К работам на данный момент привлечены 136 человек и две единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на конференции в «Сколково» 15 сентября заявил о необходимости наращивания темпов восстановления Мариуполя, отметив, что мобилизовано уже 10 тыс. строителей.

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