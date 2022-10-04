Москва, , 11:08 — REGNUM МИД Польши пренебрёг нормами дипломатической этики, «предложив» послу России в Варшаве выступить против спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Совет Федерации

«Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики», — сказала представитель МИД.

По её словам, российское дипломатическое ведомство решительно осуждает эту наглую провокацию.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что в польском МИД ему предложили публично выступить против спецоперации России на территории бывш. УССР.