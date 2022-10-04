Москва, 4 октября 2022, 11:08 — REGNUM МИД Польши пренебрёг нормами дипломатической этики, «предложив» послу России в Варшаве выступить против спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики», — сказала представитель МИД.
По её словам, российское дипломатическое ведомство решительно осуждает эту наглую провокацию.
Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что в польском МИД ему предложили публично выступить против спецоперации России на территории бывш. УССР.