Париж, , 11:07 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что «Путин ставит демократию под сомнение», передает BFM TV.

Премьер-министром Франции Элизабет Борн gouvernement.fr

Премьер-министр в своей речи возвращается к ситуации на территории бывшей УССР перед заседанием Национального собрания, заявив, что «Путин ставит демократию под сомнение».

«Каждый день с величайшим цинизмом Россия отодвигает границы. Если мы позволим этому случиться, новый мировой порядок будет законом сильнейшего», — считает Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн уверяет, что Франция «готова встретить эту зиму».

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