Кабул, 4 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. На одной из улиц района «Даште Барчи» на западе Кабула установлен рекламный плакат с просьбой к одноклассницам Марзии и Хаджар воплотить в жизнь их неосуществлённую мечту. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

Марзия и Хаджар — ученицы, погибшие в результате смертоносного нападения на образовательный центр «Кадж». На биллборде написано: «Мечтой обеих было изучить инженерное дело, чтобы строить».

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Ещё одна надпись гласит, что «Марзия и Хаджар были родственницами, подругами, одноклассницами и соперницами». Также говорится, что они набрали более 300 баллов на тестовом экзамене.

Журналист Таки Дарьяби написал, что эти две девушки были двоюродными сестрами. Другая журналистка Насрин Наво высоко оценила членов семей Марзии и Хаджар, которые стойко несут своё горе.