Тында, Амурская область, , 11:09 — REGNUM Решение ежемесячно поддерживать деньгами семьи военнослужащих, призванных для участия в спецоперации, принял предприниматель из Тынды. О нём написала газета Gazeta-bam.ru.

Деньги Mezenmir

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Бизнесмену Сергею Умеринкову 40 лет. Он стал известен в городе благодаря тому, что два года назад за свой счёт сделал спортивную воркаут-площадку во дворе многоквартирного дома, в котором живёт.

«В очередной раз нахожу подтверждение своему убеждению в том, что в Тынде есть с кого брать пример. Мы ежедневно находимся на «обратной связи» с семьями мобилизованных ребят и, каждый день я слышу от них слова благодарности, адресованные вам, наши помощники. Спасибо вам за поддержку», — отметила мэр Тынды Марина Михайлова.

Она также отметила вклад директора МУП «Горэлектротеплосеть» Николая Ишутина, который за время спецоперации перечислил на экипировку наших бойцов в общей сложности 300 тысяч рублей.

«Просто он — настоящий Человек. Николай Сергеевич, крепко жму Вашу руку!» — отметила мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Калдыркаева из Тынды передала 20 пар носков для военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Она намерена продолжить заботиться таким образом о резервистах. Пряжу для вязания ей приносят горожане.