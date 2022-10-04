Предприниматель из Приамурья помогает деньгами семьям мобилизованных
Тында, Амурская область, 4 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Решение ежемесячно поддерживать деньгами семьи военнослужащих, призванных для участия в спецоперации, принял предприниматель из Тынды. О нём написала газета Gazeta-bam.ru.
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Бизнесмену Сергею Умеринкову 40 лет. Он стал известен в городе благодаря тому, что два года назад за свой счёт сделал спортивную воркаут-площадку во дворе многоквартирного дома, в котором живёт.
Она также отметила вклад директора МУП «Горэлектротеплосеть» Николая Ишутина, который за время спецоперации перечислил на экипировку наших бойцов в общей сложности 300 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Калдыркаева из Тынды передала 20 пар носков для военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Она намерена продолжить заботиться таким образом о резервистах. Пряжу для вязания ей приносят горожане.