Москва, 4 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») ответил на вопрос, почему ряд депутатов фракции накануне не голосовали по вопросу о ратификации договоров о вступлении в РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Duma.gov.ru Олег Морозов

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«Президиум фракции сегодня официально проинформировал коллег о том, что три депутата из этого списка официально находятся в командировках в районах боевых действий. Остальные отсутствовали по болезни с подтверждающими документами, часть из них находится в медицинских стационарах», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Парламентарий еще раз обратил внимание на то, что в Госдуме существует твёрдый порядок: если депутат отсутствует, его карточка не голосует.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил число проголосовавших по вопросам ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

«Обращаюсь к нашим коллегам, которые здесь представляют регионы Донбасса, Новороссии, сразу хочу сказать, что однозначно высказана единодушная поддержка, не считайте голоса: один плюс или один минус. Просто потом, как правило, депутаты пишут заявления, что либо технический сбой, либо кто-то не успел», — сказал Володин в ходе заседания.