Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Прокуратура оценила ущерб, причиненный Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, в 1,9 трлн рублей в современных ценах, передает 4 октября корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель прокурора Ленобласти Сергей Виноградов, старший помощник прокурора области Святослав Родин и начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры региона Ольга Васильева. vk.com/bez. sroka. davnosti

Напомним, в Ленинградском областном суде продолжается рассмотрение иска прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти.

На четвертом заседании прокурор сообщил суду, что надзорное ведомство оценило сумму причиненного региону в годы войны ущерба.

«Прошу приобщить к материалам экспертное заключение, подготовленное Санкт-Петербургским государственным университетом, о перерасчете ущерба, нанесённого Ленинградской области, в размере 1,9 трлн рублей», — сказал заместитель прокурора Ленинградской области, старший советник юстиции Сергей Виноградов.

Добавим, что заключение оценивало актуальный размер причинённого ущерба объектам культурного наследия Ленинградской области действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

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