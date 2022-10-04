Ереван, 4 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Заявление Азербайджана о том, что ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, является дезинформацией. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь военного ведомства Армении Арам Торосян.

ИА REGNUM Армения

«Данное заявление Минобороны Азербайджана является дезинформацией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы Армении в обстрелах позиций на границе в ночь на 4 октября.

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