Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Владимир Зеленский является клиентом администрации президента США Джо Байдена, которая фактически руководит действиями киевского режима. Об этом 4 октября заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет [киевским режимом], и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путём переговоров. Они все время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России» — сказал он.

Также Карлсон указал, что ранее Киев был готов к заявлению о суверенитете, а сам Зеленский вначале конфликта согласился вести переговоры с Россией, однако это было невыгодно администрации Байдена и потому теперь он подал заявку на вступление Киева в НАТО, что, как считает журналист, может стать причиной начала мировой войны.

«Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдёт», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол киевского режима в США Оксана Маркарова рассказала, что Киев продолжает обсуждение с Вашингтоном поставок оружия и в том числе ракет, радиус действия которых будет больше, чем у американских реактивных систем залпового огня HIMARS.