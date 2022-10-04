Москва, , 11:03 — REGNUM В России необходимо создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях. Соответствующее письмо на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил депутат Госдумы РФ Василий Власов (ЛДПР), сообщает RT.

По словам парламентария, развитие информационных технологий привело к появлению ряда социально важных веб-сайтов, таких как порталы государственных и муниципальных услуг и системы онлайн-записи к врач.

Госпитализация пострадавшего водителя Александр Погожев © ИА REGNUM

При этом в рамках госпитализаций такой ресурс, позволяющий узнать о госпитализации человека, отсутствует, и родственники больного часто не знают о его госпитализации, что вынуждает их обзванивать больницы.

Такая проблема, отметил Власов, существует для родственников больных из других городов и стран.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность создания единого интернет-ресурса, на котором по дате рождения, ФИО, серии и номеру паспорта, иной личной информации можно будет оперативно получить сведения о факте госпитализации, медицинском учреждении, в которое был госпитализирован гражданин, контактных данных медицинского учреждения», — говорится в тексте обращения.