Москва, 4 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В России необходимо создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализациях. Соответствующее письмо на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил депутат Госдумы РФ Василий Власов (ЛДПР), сообщает RT.

Александр Погожев ИА REGNUM Госпитализация пострадавшего водителя

По словам парламентария, развитие информационных технологий привело к появлению ряда социально важных веб-сайтов, таких как порталы государственных и муниципальных услуг и системы онлайн-записи к врач.

При этом в рамках госпитализаций такой ресурс, позволяющий узнать о госпитализации человека, отсутствует, и родственники больного часто не знают о его госпитализации, что вынуждает их обзванивать больницы.

Такая проблема, отметил Власов, существует для родственников больных из других городов и стран.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность создания единого интернет-ресурса, на котором по дате рождения, ФИО, серии и номеру паспорта, иной личной информации можно будет оперативно получить сведения о факте госпитализации, медицинском учреждении, в которое был госпитализирован гражданин, контактных данных медицинского учреждения», — говорится в тексте обращения.