Брянск, , 11:01 — REGNUM В мошенничестве более чем на четыре миллиона рублей обвиняют бывшего руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий Брянска, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным оперативников, в течение пяти лет женщина фиктивно трудоустроила в возглавляемую ею организацию семь человек. «Мёртвые души» исправно получали реальную зарплату на банковские карты. Злоумышленника обналичивала и присваивала себе деньги. Причинённый ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Уголовное дело о мошенничестве передано в суд для рассмотрения по существу.