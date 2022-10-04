Великий Новгород, , 11:06 — REGNUM Центр для работы с семьями мобилизованных граждан появится в Новгородской области. Об этом 4 октября в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Проводы мобилизованных Татьяна Титаева © ИА Regnum

Глава региона провёл очередную встречу по вопросам частичной мобилизации. Власти региона напоминают, что мобилизованным выдадут всё необходимое для дальнейшей службы. Правительство Новгородской области сотрудничает с крупными предприятиями и представителями бизнеса по вопросам частичной мобилизации.

Андрей Никитин определил дальнейшие задачи. Он отметил, что нужно организовать комфортные условия для прохождения медкомиссии.

«Мобилизация не должна останавливать работу предприятий, ее нужно вести пропорционально, без перекосов. Проанализировать вопросы мобилизации получателей грантов, соцконтрактов, а также субъектов МСП, ИП и самозанятых», — сообщил Никитин.

Напомним, что ранее Никитин заявил, что мобилизованных жителей региона обеспечат дополнительным обмундированием. Это смогут сделать за счёт средств бюджета региона и пожертвований фонда «Сохрани жизнь».

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