Мурманск, , 11:00 — REGNUM В Мурманской области с 7 по 13 октября мобилизуют еще 360 человек. Об этом рассказал врио военного комиссариата Александр Кузькин.

Мобилизация https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/52772/

«В соответствии с решением командующего Северным флотом от 29 сентября определен объем заданий на призыв граждан запаса по мобилизации для восполнения текущего некоплекта в личном составе группировки береговых войск, участвующих в специальной военной операции. Это подразделения 200, 80 бригад и бригады морской пехоты 61. На военный комиссариат Мурманской области установлено задание — 360 человек», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Мурманской области под мобилизацию попали около тысяч и человек, 400 из них уже отправились на военную подготовку.