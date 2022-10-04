Брисбен, Австралия, , 11:01 — REGNUM 4 октября производители оружия со всей Австралии и всего мира собираются в одном из конференц-центров Брисбена (северо-восток Австралии), где в течение следующих трех дней будет проходить Международная выставка средств наземной обороны. Как сообщает радиостанция ABC, протестующие собираются на улицах крупного города уже несколько дней в ответ не только на саму конференцию, но и на рекордный уровень военных расходов Австралии.

Брисбен, Австралия Kgbo

Сенатор от Зеленых Дэвид Шубридж стал одним из тех, кто выступил перед протестующими.

«Мы здесь, чтобы сказать, что нарратив о неизбежном конфликте, идея о том, что все больше и больше нашего общественного богатства нужно тратить на оружие, — это нарратив, с которым нам нужно бороться. Таким образом, Зеленые на уровне штата и на федеральном уровне будут говорить о настоящей безопасности, долгосрочной безопасности, борьбе с климатической катастрофой, налаживании связей, создании многосторонних инициатив для мира. Вот как мы строим безопасность. То, что там происходит, когда транснациональные корпорации стремятся получить как можно больше нашего коллективного богатства от оружия, которое создаст угрозу безопасности, является настоящим преступлением», — сказал политик.

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