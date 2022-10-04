Москва, 4 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Для России нет принципиальной разницы, признает ли Запад прошедшие референдумы. Об этом 4 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров Сергей

Для России непринципиально признание прошедших референдумов Западом, сказал министр в ходе выступления в Совете Федерации. Однако, по его словам, в недружественных странах должны понять новую реальность.

Также Лавров рассказал, что Запад поощрял Киев к решению проблемы Донбасса силой.