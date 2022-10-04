Магадан, , 10:55 — REGNUM В Магаданской области документально закрепили новые меры поддержки для семей граждан на время прохождения ими военной службы по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Указом предусматривается обеспечение бесплатным горячим питанием детей 5-11 классов участников СВО. Устанавливается 100% компенсация платы за детский сад. Студентам-очникам СПО, не получающим стипендии, родитель или законный представитель которых призван на военную службу по частичной мобилизации будут выплачиваться стипендии.

Также на период прохождения военной службы мобилизованные и члены их семей будут освобождены от уплаты коммунальных услуг по месту жительства. Социальные услуги на дому семьям мобилизованных будут осуществляться бесплатно на время их прохождения службы.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса жителей Сахалина получат единовременные выплаты в сумме 300 тыс. рублей после формирования приказа Минобороны РФ.