Москва, , 11:00 — REGNUM В столице появится Московская ассоциация клубов долголетия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Центры московского долголетия — особые пространства, где горожане старшего возраста не участвуют в активностях, которые для них приготовил город, а организуют их сами. Такие центры стали открываться в Москве в 2019 году, а сегодня их уже 52 по всей столице. К нашей радости, у нас уже около 2 тыс. самоорганизованных клубов», — сказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также заверила, что к концу 2022 года в Москве будет работать уже 71 подобный центр, а количество самоорганизованных клубов существенно возрастет. Отмечается, что в результате общения с москвичами старшего поколения было принято решение о том, что центрам московского долголетия нужна своя организация — «Московская ассоциация клубов долголетия».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, между Центральным АО и центром Троицка начал курсировать автобус «Маршрут к долголетию». На специальном автобусе люди старшего поколения смогут бесплатно и с комфортом доехать до центров проекта «Московское долголетие».

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