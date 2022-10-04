Москва, 4 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Как в случае с введением жёстких антироссийских санкций, так и после объявления в России частичной мобилизации государство уделяет повышенное внимание реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», помогая бизнесу в различных областях. Сегодня, 4 октября, российское правительство известило о первом блоке мер, подготовленных для решения проблемных вопросов малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Церемония открытия конкурса «Мой первый бизнес»

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«Определён перечень необходимых дополнительных мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Они должны включаться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса», — отметил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Совместно с депутатами Государственной думы уже подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для военнослужащего, призванного для прохождения действительной военной службы, возможность быть собственником бизнеса.

Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП разрабатывает процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд. Также планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя.

В случае невозможности продления попавшим под мобилизацию предпринимателем лицензий они будут продлеваться автоматически по аналогии с механизмом, который действовал в пандемию коронавируса. Проект соответствующего постановления правительства подготовит Минэкономразвития.

Минфину и ФНС поручено обеспечить возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес. Также планируется перенести сроки предоставления деклараций и отчётности.

Профильные ведомства подготовят проект поправок в законодательство для введения отсрочки по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для МСП.

Ещё одной мерой поддержки станет возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.

Кроме того, Андрей Белоусов поставил задачу всем федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим поддержку бизнесу в форме грантов, провести инвентаризацию этих мер и внести изменения в соответствующие нормы для исключения штрафных санкций за нарушение условий предоставления поддержки, если нарушения связаны с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников.

«Такие встречи на уровне первого заместителя председателя правительства позволяют обозначить насущные проблемы бизнеса, проработать и принять те решения, которые очень нужны сейчас предпринимателям. Сегодня множество аспектов требуют незамедлительных решений, это вопрос сохранения большого количества МСП. Регуляторика процессов, изменений в нормативной базе требует участия большого количества органов власти. Совещания на уровне первого вице-премьера позволяют ускорить принятие решений», — сказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

«В текущей беспрецедентной ситуации особое значение приобретает сохранение устойчивости экономики нашей страны. Необходимо не допустить ситуаций, когда призыв сотрудников на военную службу останавливает работу целых предприятий. «Деловая Россия» готова к системному диалогу с правительством для совместной выработки мер, направленных на полноценную реализацию потенциала российского бизнеса для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости, импортозамещения, выполнения обязательств в социальной сфере», — отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик.

«Мы подробно обсудили на площадке правительства различные сложности, с которыми сталкиваются предприниматели в текущей ситуации. Рассчитываем, что принятые решения позволят поддержать компании, защитить бизнес, сохранить рабочие места. Важно, чтобы соответствующие нормативные акты были подготовлены максимально быстро. ТПП РФ продолжит мониторинг ситуации в предпринимательской среде, будем содействовать информированию бизнеса о новых формах господдержки», — прокомментировал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Тем временем Корпорация МСП начала прием обращений от малого и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ в условиях частичной мобилизации. В зависимости от конкретной ситуации профильные специалисты будут подбирать индивидуальные алгоритмы решения вопросов предпринимателей. Обращения можно направлять через «Сервис 360°» на сайте Корпорации или через цифровую платформу МСП. РФ.

Важность сохранения бизнеса и его ключевых сотрудников при частичной мобилизации отметил в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич:

«Нам важно сохранить сектор МСП в экономике. Поэтому самым важным решением в этой ситуации видим квоту на бронь ключевых сотрудников, подлежащих мобилизации. Например, 30% для малого/среднего бизнеса, для микроорганизаций до 50% (с округлением в большую сторону до целого значения).

При этом если в текущей ситуации предприниматель не видит возможности работать дальше, то нужно дать возможность просто и быстро закрыть бизнес или приостановить деятельность на период мобилизации (с замораживанием обязательств перед кредиторами и работниками). Как вариант работники могут устроиться временно на другую работу по совместительству или уволиться по собственному желанию. Но на выплату текущей зарплаты нужно дать время».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя. Сегодня, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП.