Самара, , 10:59 — REGNUM Дожди и сильный ветер ожидаются в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Сообщается, что днем 4 октября местами по области ожидаются небольшие дожди, ветер порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в регионе может подняться до отметки +17°С.

Отмечается, что 5 октября в регионе также может пройти небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду. Ночью может похолодать до +6°С, днем воздух может прогреться до +15°С.

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