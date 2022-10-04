Вашингтон, 4 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Независимый лидер киевского режима В. Зеленский — не более чем фикция. Зеленским управляет администрация США, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его словам, прежде Киев был готов заявить о своем нейтралитете, а Зеленский в начале конфликта на территории б. УССР был согласен на переговоры с Москвой. Однако Белый дом не видел в этом выгоды.

«Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путём переговоров. Они всё время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России», — сказал журналист.

Вместо переговоров киевский режим попросил о принятии в НАТО. А это в конечном итоге может спровоцировать мировую войну, полагает Карлсон.

«Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдёт», — добавил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский ранее заявил о подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в настоящее время присоединение Киева к НАТО невозможно.

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