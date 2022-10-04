Канберра, 4 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Австралия направила в Италию патрульный самолет в рамках контактов с альянсом НАТО. Об этом 4 октября написала газета The Guardian.

OH 237 Средиземное море

Согласно заявлению министерства обороны Австралии, воздушное судно P-8A Poseidon Королевских ВВС Австралии будет базироваться в Италии и будет действовать в западной и центральной части Средиземного моря до середины октября 2022 года.

Самолет был предоставлен в рамках операции Sea Guardian. Австралийские военные будут участвовать в «текущей операции по обеспечению безопасности на море, не подпадающей под действие статьи 5 Вашингтонского договора». Согласно информации минобороны Австралии, действия страны и ее союзников направлены «на поддержание осведомленности о морской обстановке, сдерживание терроризма и укрепление потенциала в Средиземноморском регионе».

Журналисты напоминают, что в статье 5 содержится принцип, согласно которому нападение на полноправного члена НАТО является нападением на всех и вызывает коллективную оборону. В заявлении указывается, что по отношению к австралийским военным в Средиземноморье это не действует.