Париж, , 10:55 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн уверяет, что Франция «готова встретить эту зиму», передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Элизабет Борн хотела успокоить жителей по поводу энергетического кризиса, заверив, что страна готова встретить зиму.

«Мы готовы встретить эту зиму, мы предвидели эту ситуацию, чтобы избежать отключения газа, в частности, путем диверсификации источников энергии, трезвости и европейской солидарности», — заявила премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что санкции против России «не работают».

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