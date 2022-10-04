Париж, 4 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уверяет, что Франция «готова встретить эту зиму», передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Элизабет Борн хотела успокоить жителей по поводу энергетического кризиса, заверив, что страна готова встретить зиму.

«Мы готовы встретить эту зиму, мы предвидели эту ситуацию, чтобы избежать отключения газа, в частности, путем диверсификации источников энергии, трезвости и европейской солидарности», — заявила премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что санкции против России «не работают».

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