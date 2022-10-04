Вашингтон, 4 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) хочет провести программу по «укреплению целостности информационного пространства» на территории Армении. Об этом сообщает RT .

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Предварительное название программы — «Целостность и устойчивость СМИ в Армении», она будет осуществляться в течение пяти лет, а её бюджет составит четыре миллиона долларов.

«Программа повысит профессиональные и организационные возможности средств массовой информации для укрепления их редакционной независимости и увеличения их охвата и влияния в армянском обществе благодаря качественному контенту», — говорится в тексте проекта.

В рамках проекта будет осуществляться работа по трём направлениям. Первым станет «Повышение стандартов журналистики и качества контента», в рамках которого эксперты будут работать над вопросами, связанными с созданием «высококачественного» контента, в том числе и по темам, которые недостаточно освещаются в прессе.

На втором направлении — «Помощь в достижении финансовой жизнеспособности СМИ, работающих в общественных интересах», — работа будет вестись в направлении развития систем анализа данных, модернизации веб-сайтов, создания фонда поддержки СМИ, новых бизнес-моделей и прочее.

В рамках третьего направления — «Содействие формированию благоприятных условий для независимого потока информации» — будет вестись работа по совершенствованию нормативно-правовой базы для «независимых» СМИ, повышению устойчивости общества к «дезинформации» и его спроса на «качественную» журналистику.