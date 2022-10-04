Канберра, 4 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Не успел Резервный банк Австралии объявить об очередном поднятии своей ключевой ставки, как крупные финансовые учреждения последовали его примеру. Так, банк Westpac поднял ставки по ипотечным кредитам на те же самые 25 базисных пунктов. Об этом написала газета The Guardian.

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«Переменные процентные ставки по ипотечному кредиту увеличатся на 0,25% в год. Это коснется как новых, так и нынешних клиентов», — говорится в сообщении банка.

Другой крупный игрок на рынке Национальный банк Австралии первым из четырех крупнейших банков повысил ставки в ответ на решение регулятора. Правление приняло решение повысить стандартную плавающую ставку на 25 базисных пунктов с 14 октября, говорится в заявлении банка.

Напомним, что 4 октября Резервный банк Австралии поднял ключевую ставку шестой месяц подряд до 2,60%.