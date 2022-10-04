Лондон, , 10:52 — REGNUM Нелегальным мигрантам, прибывающим в Британию через Ла-Манш, могут запретить подавать заявление на предоставление убежища в королевстве, соответствующий план готовится в министерстве внутренних дел страны, сообщает со ссылкой на источник Reuters.

Лондон. Великобритания Марина Захарова © ИА REGNUM

«Правильно, что мы протягиваем руку дружбы тем, кто действительно в ней нуждается», — приводит агентство слова министра внутренних дел королевства Суэллы Браверман, с которыми она должна выступить при объявлении своих планов.