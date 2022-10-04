Лондон, 4 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Нелегальным мигрантам, прибывающим в Британию через Ла-Манш, могут запретить подавать заявление на предоставление убежища в королевстве, соответствующий план готовится в министерстве внутренних дел страны, сообщает со ссылкой на источник Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

«Правильно, что мы протягиваем руку дружбы тем, кто действительно в ней нуждается», — приводит агентство слова министра внутренних дел королевства Суэллы Браверман, с которыми она должна выступить при объявлении своих планов.