Астана, 4 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Российский теннисист Павел Котов одержал победу над представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиной в матче первого круга турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

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Котов ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и 2 из 5 брейков.

Во втором круге турнира Котов сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.

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