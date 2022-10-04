Астана, , 10:51 — REGNUM С момента объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября на территорию Казахстана въехали свыше 200 тысяч граждан РФ. Об этом 4 октября рассказал журналистам министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч», — сказал он, уточнив, что имеет ввиду период с 21 сентября.

Кроме того, Ахметжанов отметил, что также за это время семь граждан РФ были депортированы с территории республики, из которых трое незаконно пересекли границу и ещё четверо — совершили мелкое хулиганство в городе Уральске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Казахстана заявил, что в республике поток выезжающих граждан России превысил число тех, кто въезжает в страну.