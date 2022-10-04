Стокгольм, , 10:52 — REGNUM Чрезвычайно холодные атомарные и молекулярные газы или двумерные материалы с уникальными свойствами. Именно эти явления являются двумя самыми ожидаемыми темами Нобелевской премии по физике в текущем году. Об этом 4 октября сообщила новостная служба ТТ.

Нобелевская медаль Adam Baker

Победители будут объявлены Королевской академией наук 4 октября не ранее 12:45 по московскому времени.

Предварительные фавориты, определенные международной аналитической компанией Clarivate, — это японские исследователи Такаси Танигути и Кендзи Ватанабэ. Создав кристаллы так называемого нитрида бора, они заложили основу для революции в изучении чрезвычайно тонких двумерных материалов, содержащих всего несколько слоев атомов. Материалы этого типа обладают особыми свойствами, в том числе исключительной способностью проводить электричество и тепло.

Еще одним ранним кандидатом является немецкий физик Иммануэль Блох, который провел заслуживающие внимания исследования в области квантовой физики посредством экспериментов со сверххолодными атомарными и молекулярными газами.